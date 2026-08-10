Diversos países han ofrecido equipos de rescate y todo tipo de ayuda a Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado decenas de muertos y daños de consideración.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció equipos de rescate y médicos.

En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño expresó que "Colombia cuenta con equipos de emergencia y rescate en las zonas afectadas", y que está confiando "en su capacidad para responder ante esta emergencia".

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"Sin embargo, desde El Salvador estamos en comunicación y listos para apoyar de inmediato con nuestros equipos de rescate, médicos, paramédicos, insumos o cualquier otra ayuda que nuestros hermanos colombianos consideren necesaria", añadió.

El presidente de El Salvador expresó además estar "siguiendo de cerca las consecuencias del fuerte terremoto que golpeó" a Colombia, y pidió que "Dios proteja" a ese país "y dé fortaleza a su pueblo".

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"Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles", apuntó.

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Venezuela, que recientemente sufrió dos terremotos que dejaron miles de muertos y una gran devastación, ofreció asimismo su apoyo.

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"El gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación", señaló la administración de Delcy Rodríguez en un comunicado oficial.

"Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales. Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos", indicó.

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, también anunció su apoyo.

"Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite", publicó el mandatario chileno a través de su cuenta en X.

Previamente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad y ofreció ayuda.

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"Estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada ya como con la embajadora aquí”, indicó.

Aseguró que México está dispuesto a brindar el apoyo que sea necesario ante la emergencia y señaló que, conforme se conozcan mayores detalles, el gobierno mexicano informará sobre la situación. “Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, al pueblo de Colombia”, afirmó la Presidenta.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación por el impacto del terremoto. "En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores. "Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario", publicó en redes sociales.

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En Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en redes sociales que la administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, expresó su solidaridad con Colombia.

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"Nuestras condolencias a las familias de aquellos que han perdido sus vidas y a todos los afectados. Toda pérdida de vida es trágica", escribió en sus redes sociales tras señalar que el sismo también ha afectado a Ecuador y que todavía hay personas atrapadas bajo los escombros.

"Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden", subrayó.

El Servicio Geológico Colombiano señaló que el sismo que sacudió este lunes es el de mayor magnitud que ha sufrido el país en la última década.

Hay decenas de fallecidos y las autoridades reportan personas atrapadas en edificios que colapsaron.