Con la asistencia de especialistas, este lunes se analizó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la “tecnoadicción” en infancias y adolescencias, ante el uso excesivo de plataformas y redes sociales.

“Las nuevas generaciones perderán 20 años de su vida en redes sociales”, advirtieron expertos.

En el Salón Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el consenso para la regulación de este tema, cuyo objetivo, dijo, es el cuidado y la concientización sobre el impacto negativo del uso excesivo.

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Al hacer un llamado a madres y padres de familia para proteger a niños, niñas y adolescentes, mencionó también una encuesta que refiere que 71% de los tutores considera necesario que el gobierno regule el uso de celulares en las escuelas.

“Estamos llamando a madres y padres de familia a tener esta información, nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que, entre todas y todos, tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida en donde el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono celular, puede tener implicaciones para el resto de su vida. Y si son todos los niños, todos los adolescentes, son implicaciones en general para el desarrollo del país, por eso la importancia de esta discusión”, dijo.

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Por su lado, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, indicó que es muy importante analizar el tema de las redes y el impacto que tienen en las y los estudiantes, “más allá de las escuelas”.

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Al aceptar que en algunas escuelas se permite el uso de dispositivos móviles y también en las casas, Delgado apuntó que cada país tendrá su propia definición y en México el reto se está asumiendo: “El objetivo es que acompañemos a esta generación”.

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El titular de la SEP explicó que en medio relaciones complejas, los dispositivos intervienen en los hábitos, capturan la atención, modifica las rutinas, conductas “y comienzan a ocupar espacios que destinábamos a otras actividades”, mientras que en niños, niñas y adolescentes se está formando el cerebro.

“Los algoritmos obedecen al mercado, así están diseñados y hay intereses que subastan en tiempo real nuestra atención, por eso prosperan las polémicas infladas (...). Ese ensimismamiento donde el otro deja de ser alguien a quien escuchar y se vuelve alguien en quien vencer”, comentó.

Expertos alertaron que el uso abusivo de dispositivos móviles antes de los 14 años puede generar adicciones, depresión y ansiedad, por lo que pidieron acompañarlos a nivel familiar y escolar.

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