[Publicidad]
Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante una llamada telefónica en la que destacó que su investidura aporta "la estabilidad política" que el país necesita, informó el Departamento de Estado.
"El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó a la presidenta peruana Keiko Fujimori por su investidura durante su llamada telefónica del 30 de junio", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.
Durante la conversación, Rubio reafirmó el compromiso de la Administración del presidente Donald Trump de "estrechar los lazos" con Perú para "fortalecer la cooperación" en la lucha contra el crimen organizado, impulsar el comercio y las inversiones y mejorar la prevención de desastres.
Lee también Sheinbaum confía en normalizar relación con Perú tras llegada de Keiko Fujimori
"El secretario Rubio señaló que la toma de posesión de la presidenta Fujimori aporta la estabilidad política que tanto necesita Perú y que una gobernanza estable es esencial para lograr la seguridad y el crecimiento económico necesarios para mejorar la vida del pueblo peruano", detalló.
Keiko Fujimori, hija del controvertido exgobernante Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violaciones de los derechos humanos, fue investida presidenta el pasado martes tras imponerse por un estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez, en su cuarto intento de llegar a la Presidencia.
[Publicidad]
La investidura de Fujimori, la novena presidenta de Perú en 10 años, consolida el giro a la derecha de América Latina, cada vez más alineada con Washington.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, representó a la Administración de Trump en la investidura de Fujimori.
Estados Unidos acabará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones: Trump; "así estaremos nosotros dentro de tres años", dice
mcc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
De última
Los ‘dupes’ de maquillaje que sí valen la pena
Mundo
Perú anuncia su "incorporación" al Escudo de las Américas promovido por EU; alianza busca combatir al crimen transnacional
Espectáculos
"Spider-Man: Brand New Day" recauda 72 millones de dólares y rompe récord de preestrenos
Estados
Caso Dafne Zapata: Defensa de Danna Yannina acusa al Poder Judicial de no entregar videograbaciones de la audiencia; "es un derecho", señalan
Deportes
Vozinha, portero sensación del Mundial, preocupa a Colo Colo tras retrasarse su llegada a Chile
Deportes
Director operaciones FIFA denuncia que empleados fueron engañados con proyecto Infantino
Noticias
Trump endurece reglas para tripulaciones mexicanas de trenes en EU: exigirán inglés y nuevos controles
Deportes
Selección Mexicana Sub-20 golea a Guatemala y clasifica a cuartos de final con paso perfecto