El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió a la decisión de escoger el batallón Pichincha para dar su primer discurso. Señaló que lo hizo como señal de "recuperación del orden" y en honor a la fuerza pública. También mencionó a Cali como una ciudad golpeada por la violencia.

Aseguró que ha llegado para "cerrar un largo capítulo de resignación nacional". "Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad", expresó el nuevo mandatario. Afirmó que su victoria representó alejarse del "abismo de modelos totalitarios bolivarianos de la región".

Señaló que poner en duda su legitimidad es "desconocer la decisión soberana del pueblo".

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El nuevo mandatario insistió que Colombia requiere de "una regeneración que destierre el odio y el resentimiento para volver a reconocernos como hijos de una misma patria y por encima de nuestras diferencias ideológicas podamos abrazarnos bajo el mismo tricolor".

Añadió que "en las próximas horas, mi gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. La opción del diálogo está completamente agotada y el Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice".

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"En mi gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo". Además, adelantó que “voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente” y rindió homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios, hoy termina”.

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También afirmó que autorizará la técnica de fracturamiento hidráulico del suelo para extraer hidrocarburos, conocida como 'fracking', para aumentar las reservas de petróleo y gas en el país.

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"Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible".

Anunció que su gobierno librará "una batalla cultural" para defender a la familia como eje central de la sociedad.

"No existe política pública capaz de reemplazar la obra que una familia unida puede realizar por sus hijos y su país. En los hogares se aprenden los principios, se cultivan las virtudes y se forman los ciudadanos. La fortaleza de la familia es la fortaleza de Colombia", dijo.

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Añadió que corregirá "las decisiones equivocadas" que llevaron a una crisis del sistema de salud y que tiene la voluntad de mejorar "lo que sea necesario" para garantizar el bienestar de la población.

"Cuando una persona muere esperando una cirugía o un adulto mayor espera meses por su medicación, no estamos ante una crisis sino ante un drama profundamente humano", aseguró.

Agregó que "invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo". Aseguró que su gobierno buscará recuperar el crecimiento económico, la producción, las exportaciones y la generación de empleo.

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"Ninguna economía prospera cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto por el dinero de los contribuyentes y compromete irresponsablemente el futuro de las nuevas generaciones", sostuvo.

De la Espriella anunció además una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo, combatir la evasión y favorecer la inversión, la producción y el empleo, y confirmó que eliminará el impuesto al patrimonio.

"Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria", afirmó.

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En este contexto, De la Espriella situó la recuperación de la petrolera estatal Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, entre las prioridades "definitivas y absolutas" de su Gobierno y defendió el aprovechamiento de los recursos naturales como una cuestión de soberanía energética.

"Ningún país del mundo puede aspirar a un futuro de prosperidad si deliberadamente renuncia a aprovechar los recursos que el creador puso en su territorio", afirmó, seguido de la promesa de que "recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta" de su Gobierno.

El mandatario honores militares y el reconocimiento como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, al concluir su discurso de investidura en el Batallón Pichincha de la ciudad de Cali.

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De la Espriella, abogado de 48 años y defensor del estamento castrense, pasó revista a la tropa al ritmo de marchas militares y luego guardó un minuto de silencio junto con los jefes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía en memoria de los caídos en combate.

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