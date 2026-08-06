La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke, representará a México en la toma de protesta de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

La funcionaria participará este viernes en este evento y extenderá, a nombre del país, sus felicitaciones y la disposición con el objetivo de continuar fortaleciendo la relación bilateral.

Esta dependencia, a cargo de Roberto Velasco Álvarez, indicó que Serur Smeke sostuvo este jueves una reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien deseó una exitosa gestión.

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Sheinbaum no asistirá a toma de protesta de de la Espriella

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo el pasado miércoles que no asistiría a la toma de protesta de de la Espriella y en su lugar iría una persona representante del gobierno mexicano.

“Va a ir alguien del gobierno, todavía no tenemos determinado quién va a estar ahí, pero habrá alguna representación", comentó.

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En junio, el mandatario colombiano declaró a los cárteles de droga originarios de México como “objetivo militar”. Ante esto, la mandataria federal respondió que hay cooperación entre ambos países y exhortó a que “cada quien se encargue de su parte”.

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“Hay colaboración y hay cooperación con Colombia, desde hace mucho tiempo (…) Cada quien que se encargue de su parte. Colombia, que se encargue de su parte y nosotros nos encargamos de nuestra parte, porque las diferencias políticas que pueda haber entre un proyecto de nación y otro en un país y otro no deberían traducirse en asuntos de este tipo, al revés, debería plantearse colaboración y cooperación. Entonces, que atiendan los asuntos allá”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa mañanera del pasado 26 de junio.

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