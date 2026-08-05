Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró los cargos criminales de su país contra líderes de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y más de 100 millones de dólares en recompensa por información para su captura.

Al retomar un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el embajador Johnson advirtió que la presión sobre los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa.

Reiteró que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, en trabajo con autoridades mexicanas, se desmantela a los grupos de la delincuencia: "Y haciendo responsables a aquellos que trafican narcóticos mortales como el fentanilo y propagan la violencia".

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"La justicia prevalecerá y todos los que facilitan a estás organizaciones criminales- sin importar su rol- serán encontrados y llevados ante la justicia", escribió.

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