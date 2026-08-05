Nación | 05-08-26 | 13:11 |

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en , celebró los cargos criminales de su país contra líderes de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación () y más de 100 millones de dólares en recompensa por información para su captura.

Al retomar un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, , el embajador Johnson advirtió que la presión sobre los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa.

Reiteró que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, en trabajo con autoridades mexicanas, se desmantela a los grupos de la delincuencia: "Y haciendo responsables a aquellos que trafican narcóticos mortales como el fentanilo y propagan la violencia".

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"La justicia prevalecerá y todos los que facilitan a estás organizaciones criminales- sin importar su rol- serán encontrados y llevados ante la justicia", escribió.

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