México conquistó más mercado en Estados Unidos y consolidó su posición como el principal socio.

Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico que cruzaron hacia la Unión Americana estuvieron valoradas en 55 mil millones de dólares en junio, 23% más que en el mismo mes del año pasado y es la mayor cifra mensual desde que hay registro en el Departamento de Comercio, a partir de 1985.

Los envíos acumularon 298 mil millones en la primera mitad del año y fue un récord semestral.

México se mantuvo como el principal proveedor del país que gobierna Donald Trump, al concentrar 17.1% de todas las compras en el extranjero que llevó a cabo Estados Unidos en el semestre, tras registrar 15.1% hace un año.

El país está lejos de Canadá, que tuvo 11.5%, y Taiwán, con 7.8%.

La fabricación de equipo de cómputo, que es ahora el principal producto de exportación de México, no tiene la misma integración regional que posee la industria automotriz, por lo que presenta una alta vulnerabilidad en la revisión del T-MEC, dio a conocer Gabriela Siller, economista en jefe de Grupo Financiero Base.

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“Esto no se arreglará con una ‘camisa de fuerza’ de imposición de reglas de origen. La integración en la fabricación de equipo de cómputo tendría que aplicarse de manera paulatina, de la mano de políticas públicas y trabajo coordinado con el sector privado para lograr la producción de insumos de calidad y buen precio, que sustituyan a los de origen asiático que actualmente se utilizan. Esto último implicaría una segunda oportunidad de nearshoring para México”.

Siller comentó que Estados Unidos cobró un arancel efectivo promedio de 6.7% en junio, pero México pagó sólo 3.4% por el T-MEC.

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, expuso que el crecimiento de las exportaciones mexicanas ha sido liderado por empresas dedicadas a la fabricación de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, productos de la minerometalurgia y maquinaria, así como mercancías para procesos industriales.

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“Parte de este dinamismo responde al aumento en la demanda de insumos vinculados con la expansión de la infraestructura para la IA”, dijo a EL UNIVERSAL.

México también es el principal comprador de las mercancías que EU coloca en el extranjero, al importar 196 mil millones en el semestre, un máximo histórico.

A fines del mes pasado, México y EU acordaron combatir el aprovechamiento indebido de países no integrantes del T-MEC, según una declaración conjunta.

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