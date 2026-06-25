Juchitán. – Las autoridades y pescadores de Salina Cruz calificaron como una “burla” y “una falta de respeto” la postura de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ayer negó la presencia de hidrocarburos en aguas y playas de La Ventosa.

Sin embargo, la directora de Ecología del gobierno salinacrucense, Diana González, recalcó que durante un recorrido el 22 y 24 de este mes, se detectó un área de tres kilómetros mar adentro y seis kilómetros de playa con manchas negras, viscosas y con un olor a petróleo.

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“Pemex está mintiendo al negar la contaminación que provocan los emisores que salen de la refinería, y al decir que los videos compartidos ayer no corresponden a bahía La Ventosa, es una falta de respeto, una burla”, recalcó la agente municipal, Margarita Domínguez.

En la mañana de hoy, un grupo de personas, con el apoyo de dos camionetas, estuvieron entre la Laguna Vaca, del ejido Boca del Río y bahía La Ventosa, recolectando en sacos de 50 kilogramos la arena mezclada con residuos de hidrocarburo.

Foto: Especial

“¿Quién contrató los servicios de esas personas para limpiar la playa?”, preguntó indignada la autoridad de bahía La Ventosa. Hoy, dijo, los pescadores compartieron un nuevo video de la contaminación que demuestra que es en La Ventosa.

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En el video se observa en primer plano el mar ennegrecido por el derrame y las piedras de la playa con manchas aceitosas, y al fondo las palapas o pequeños restaurantes de La Ventosa. “Pemex no puede decir que ese video es de otro lugar”, añadió Margarita Domínguez.

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Ayer mismo, personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (COESPRISO) recorrió parte de la bahía La Ventosa, “tomaron nota de lo que vieron y se fueron”, explicaron los pescadores.

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Ante la recurrencia de los derrames de combustóleo en las colonias de Salina Cruz y en La Ventosa, el gobierno municipal citó a representantes de Pemex a una reunión al mediodía de hoy. La autoridad y pescadores piden que Pemex sustituya sus ductos y cambie de lugar sus emisores.