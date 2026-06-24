Una nueva emergencia fue reportada por usuarios de redes sociales en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Paraíso, alertando de una intensa columna de humo negro que se observa a varios kilómetros de distancia.

A decir de los internautas, en la zona también se percibía un fuerte olor a gas, lo anterior debido presuntamente una falla en una de las plantas coquizadoras.

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El periodista Audelino Macario, publicó en sus redes sociales, que el desperfecto se debió a un apagón de luz que habría propiciado que la planta entrara en paro y el quemador principal intensificó su actividad, provocando el humo negro que generó alarma entre los habitantes de Paraíso.

Asimismo, refirió que, de acuerdo con información de otros periodistas, se han registrado problemas en la Planta Catalítica por una mala operación, y por ello la Secretaría de Marina, resguarda el complejo, al tiempo que equipo contraincendios ya se encuentra en el sitio.

Indicó, además que, en grupos de WhatsApp de trabajadores de Pemex, se hablaba también de una presunta fuga de gas que obligó a una evacuación general, aunque la empresa no se ha pronunciado al respecto.

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