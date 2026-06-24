Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) se concentraron en distintas carreteras y vialidades en algunos estados en protesta por las extorsiones que sufren y la inseguridad.

Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Transportistas adheridos a Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC , (Amotac), protestaron en carreteras de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Arriaga y San Cristóbal de las Casas, Chiapas para exigir seguridad en las vías de comunicación en el país, alto a las extorsiones en retenes federales y militares y otros.

Decenas de camiones de materiales de construcción fueron colocados en el tramo carretero de la entrada oriente de esta ciudad al vecino municipio de Chiapa de Corzo.

Bloqueos de integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en Chiapas. Foto: Especial.

También se reportaron vehículos integrados en las manifestaciones en la carretera a San Cristóbal de las Casas y Ocozocoautla de Espinosa.

Los transportistas se ubicaron en un sólo carril de circulación y permitieron el tránsito vehícular de manera parcial.

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En Tapachula, integrantes de Amotac se encuentran en la carretera de acceso a la ciudad, en la zona del periférico rumbo al aeropuerto internacional de aquella ciudad fronteriza.

Representantes de Amotac dijeron que con la movilización y el bloqueo parcial, los transportistas se sumaron al paro nacional para demandar mejores condiciones del sector.

Bloqueos de integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en Chiapas. Foto: Especial.

Uno de los inconformes precisó que las demandas mas urgentes son la seguridad en carreteras ante los robos y las agresiones del crimen organizado, reducción de los precios de combustibles, alto a los abusos de autoridades de gobierno y la tarifas del servicio de grúas.

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En Chiapas señaló participan en la protesta más de 300 vehículos de carga, camiones de alto tonelaje, pipas , volteos.

Morelos

Cuernavaca, Mor.- La circulación en Cuernavaca fue restablecida este miércoles alrededor de las 13:00 horas, luego de unas cinco horas en que integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) cerraran los entronques al Paso Exprés, la Paloma de la paz y El Polvorín, los tres principales accesos a Cuernavaca.

También bloquearon tramos carreteros en los municipios del sur y norte del estado, lo que provocó cuellos de botella y la búsqueda de salidas alternas. Un autobús de la línea Pullman de Morelos se quedó atorado debajo de un puente de la autopista México-Cuernavaca, en su afán de librar los cierres viales. Más tarde comunicó la suspensión de sus corridas hacia la Ciudad de México por los bloqueos carreteros y el conflicto vial en la CDMX.

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Con su protesta el gremio exige un freno a las tarifas excesivas del servicio de grúas, las cuales, según los manifestantes, alcanzan costos de hasta 200 mil pesos por vehículo infraccionado. La demanda principal es la regularización inmediata de este servicio para erradicar lo que califican como abusos recurrentes.

Además de la problemática administrativa, la AMOTAC demandó audiencias con la gobernadora Margarita González Saravia y la presidenta Claudia Sheinbaum, así como una estrategia efectiva contra la inseguridad en las carreteras, donde denuncian ser blanco constante de asaltos.

Tras las afectaciones viales, una comisión de transportistas fue recibida por autoridades estatales y ambas partes acordaron la instalación de mesas de diálogo para exponer sus quejas y buscar soluciones a la crisis operativa y de seguridad que enfrenta el sector.

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Bloqueos de integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en Morelos. Foto: Especial.

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San Luis Potosí

En el marco de la protesta nacional convocada por los transportistas, en San Luis Potosí, desde temprana hora, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A.C. (AMOTAC) se concentraron sobre la carretera a Matehuala, a la altura del kilómetro 7, donde manifestaron su inconformidad por las sanciones aplicadas al transporte de agua y solicitaron modificaciones a la normatividad vigente en la materia.

Los manifestantes contemplan iniciar una caravana que recorrerá la carretera a Matehuala para incorporarse posteriormente a la carretera federal 57 con dirección a la Zona Industrial, situación que ha generado alertas entre automovilistas y autoridades debido al posible impacto en la circulación vehicular.

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Raúl Torres, presidente de AMOTAC, dijo que, pese a que ha habido tres juntas para establecer acuerdos, incluso una todavía el día de ayer, no se ha logrado llegar a ningún acuerdo.

Hasta el momento, la concentración permanece sin hora de finalización.

Foto: Especial

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Veracruz

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) se manifestaron y bloquearon parcialmente calles, avenidas y carreteras en distintas regiones de Veracruz en protesta por las extorsiones que sufren e inseguridad.

Las mayores concentraciones ocurrieron en la zona conurbada de la ciudad de Xalapa, capital del estado, y en la región montañosa de Córdoba, donde los transportistas bloquearon parcialmente las vialidades.

Cientos, sino es que miles de automovilistas se vieron afectados por los bloqueos parciales, pues quedaron varados por horas en el tráfico generado por la protestas.

El delegado de Amotac en la ciudad de Xalapa, Isidro Mendoza Argüelles, denunció los altos niveles de inseguridad en carretera, así como los asesinatos de conductores.

La zona metropolitana de la ciudad de Xalapa, que incluye los municipios de Emiliano Zapata, Banderilla y San Andrés Tlalnehuayocan fue severamente afectada por las movilizaciones.

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Hidalgo

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) en Hidalgo tuvieron presencia en diversos puntos carreteros como parte de la manifestación anunciada por esta organización para exigir un freno a la inseguridad en las vías de comunicación. Aunque en la mayoría de las carreteras no hubo bloqueos, aseguraron estar solo a la espera de la orden para cerrar.

Los sitios donde hubo presencia de unidades de carga pesada fueron la México-Pachuca, a la altura de Acayuca y Zapotlán, donde al menos 50 unidades fueron estacionadas sobre el acotamiento.

De igual manera, sobre la carretera Tula-Jorobas, así como en Real del Monte, hubo presencia de unidades. Además la movilización en puntos limítrofes con Hidalgo afectó la vialidad en zonas como Tula-Tepeji y la carretera Refinería-Tula, donde se registró un fuerte congestionamiento debido al elevado flujo vehicular.

En Progreso de Obregón, un grupo de transportistas realizó un bloqueo parcial. Uno de sus dirigentes señaló que en Hidalgo son alrededor de 800 vehículos los que se encuentran integrados en esta alianza y que permanecían a la espera de la decisión de sus líderes para bloquear distintas carreteras de la entidad.

Foto: Especial

Con información de Justino Miranda, Édgar Ávila, Dinorath Mota, Jazmín Ramírez García y Óscar Gutiérrez / corresponsales