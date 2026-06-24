El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, confirmó que el senador Miguel Ángel Riquelme Solís será la propuesta del PRI para ocupar el cargo de presidente municipal de Torreón después del fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda el pasado 5 de junio.

En entrevista, el mandatario estatal coincidió que es el perfil que tiene la mayor experiencia para cuidar la seguridad en Torreón, además de que, dijo, conoce a la “perfección” el municipio, el quehacer municipal y tiene buena relación en los sectores populares.

“Trabajó en equipo cuando fue presidente municipal y gobernador con el sector empresarial y social. Hemos venido platicando. Hay amistad, hay afinidad, hemos trabajado en equipo, ahora será a la inversa, yo fui alcalde de Saltillo cuando él fue gobernador. Ahora yo como gobernador”, comentó Jiménez Salinas.

El senador Miguel Riquelme Solís fue alcalde de Torreón de enero de 2014 a diciembre de 2016. Posteriormente fue gobernador del 1 de diciembre de 2017 al 30 de noviembre de 2023. Fue el antecesor del actual gobernador Manolo Jiménez.

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El gobernador calificó a Riquelme Solís como un hombre con experiencia, con temple, y que representa un punto de encuentro en Torreón.

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“Tiene buena relación con la clase política, sector empresarial. Es una gran opción sobre todo por el tema de seguridad, seguirá en buenas manos en Torreón. Es lo más importante, seguir fortaleciendo el blindaje en esa parte de Coahuila”, insistió Manolo Jiménez.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, será el PRI, partido político que obtuvo el triunfo correspondiente en el municipio, el que presente la propuesta. Y será el Congreso del Estado, presumiblemente el próximo martes 30 de junio, cuando aprueben la designación de Miguel Ángel Riquelme como alcalde sustituto.

El suplemente del senador Riquelme es Gabriel Elizondo, actual titular de Mejora Coahuila, y persona cercana al gobernador, quien tendrá que tomar protesta en el Senado.

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