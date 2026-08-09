Hay algo que jamás volverá a hacer Claudio Roca: no ahorrar si decide volver a filmar una película como director.

El año pasado el actor en "Narcos: México" y "Malverde: el Santo Patrón", decidió ponerse la cachucha de realizador y filmar el largometraje "Manual de una pareja", en la que también actuó al lado de Natasha Dupeyrón.

La historia se encuentra en la fase final de posproducción, pero aunque sólo requirió de tres semanas de rodaje en una locación, lo cierto es que fue una preparación larga que hizo a Claudio no poder aceptar alguna otra oferta de trabajo por meses.

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“Es imposible tomar otras cosas y ni pensar en otros castings, en el momento no lo pensé, pero después lo sufrí. Uno sobrevive con los ahorros, con lo que uno ha hecho, pero no es suficiente (risas). Valió la pena y sí recomiendo aventarse a hacerlo”, añade.

La cinta producida por Beto López ("Treintona, soltera y fantástica") aborda lo que parece ser el último día de una pareja, cuyos integrantes no quieren darse cuenta que quizá el amor entre ambos ya acabó. La trama transcurre a lo largo de 12 horas.

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“¿Quién no ha pasado por una situación así? Todo salió por algo que me contó un amigo, pero después se fue transformando”, comenta Claudio.

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Humildad ante todo

El rodaje también significó, dice, un reaprendizaje de su carrera, en donde lo más importante fue aceptar que desconocía mucho de la misma.

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“Aprender a soltarse y aceptar que todo lo que crees saber ya no sirve. Se trataba de abordar un personaje no a partir de la creación, sino de algo que llamo eléctrico, en el que no sabes cómo, pero lo sientes. El decir: ‘estoy aquí porque se puede y quiero’. Todo el proceso me dio mucha libertad creativa”, reflexiona.

La cinta, que ya comenzará a ser inscrita en festivales de cine, requirió de un mes de ensayos.

Recién Roca retomó su carrera actoral con la serie La ley de Alicia, versión hispana de The good wife, que protagoniza Fernanda Castillo y que aún espera fecha de estreno.

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“Es una serie sobre abogados y cada episodio es un caso, pero el mío va en varios capítulos porque cuando lo vieron ya listo, decidieron que se hiciera un poco más largo”, comenta.

Y espera el estreno oficial de Terapia familiar, cinta que se estrenó en la competencia del pasado Guanajuato International Film Festival.

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