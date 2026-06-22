El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, garantizó que en el Estado se van a respetar los derechos de libertad de expresión y se tomará cartas en el asunto a las amenazas o agresiones que denunciaran comunicadores después del proceso electoral.

Consideró que estas presuntas agresiones e intimidaciones han sido parte de la frustración de los partidos que sufrieron la derrota en el pasado proceso electoral, en donde el PRI, junto a su aliado la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), se llevaron los 16 distritos en disputa.

“Es increíble que, perdiendo por tantos puntos, sigan con estas patadas de ahogado que los hacen cometer muchos errores. Cada declaración, cada video, cada comentario del tema los hunde más y pierden más credibilidad, más adeptos y seguidores. Encantado que sigan con ese lloriqueo, ya se ven ridículos”, declaró este lunes el mandatario estatal.

Añadió que una cosa es inconformarse, aunque no tengan razón, y otra es caer en temas que violentan la libertad de expresión, amenazas o violentar la ley en Coahuila.

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“Nada ni nadie por encima de la ley, aquí los malandrines se topan con pared, los buchoncillos”, expresó Jiménez Salinas.

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El gobernador expuso que el principal problema de inseguridad o percepción de inseguridad recae en los pequeños y medianos “malandrines, gritoncillos, buchoncillos” de los pueblos o municipios donde la autoridad no les pone un alto.

“Muchos narcopolíticos, alcaldes y presuntamente gobernadores se asocian, se alían, solapan, se juntan. Por el contrario, aquí todos esos malandrines andan por la sombrita, se topan con pared. Saben que aquí tomamos cartas en el asunto”, comentó.

Manolo Jiménez afirmó que se procederá con la ley antes las denuncias que se hayan interpuesto por agresiones a comunicadores por parte de actores políticos, y agregó que no se puede dejar una ventana donde haya amenazas o abusos.

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