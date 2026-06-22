León, Gto.- Jessica Magdalena López Ramos, de 33 años, fue encontrada sin vida y con huellas de violencia en la zona cerril de la comunidad La Lomita; su familia la buscaba desde el 10 de junio de 2026 cuando salió de su casa presuntamente para reunirse con su expareja.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que investiga el hecho por los delitos de feminicidio y desaparición de personas; y agota de forma prioritaria todas las líneas de investigación para identificar, capturar al o los responsables de este atroz crimen.

El miércoles y sábado pasados su familia y amigos en manifestaciones públicas exigieron a la FGE investigar a fondo el paradero de la joven y localizarla con vida.

La FGE notificó a la familia el hallazgo de Jessica Magdalena en una zona serrana de La Lomita el 14 de junio con quemaduras y cubierta con una cobija.

Lee también Incendio en planta John Deere de Nuevo León; evacúan a 522 trabajadores sin reportar heridos

En esa fecha, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio por el reporte de la localización del cadáver de una persona con huellas de violencia y quemaduras.

[Publicidad]

Sin embargo, hasta este domingo se concretaron los protocolos y estudios científicos para determinar su identidad legal. Personas cercanas a los deudos dieron a conocer el fallecimiento de Jessica, quien deja a un hijo en la orfandad.

En un comunicado la fiscalía informó que la víctima fue vista con vida en el paradero de camiones Europlaza de la Colonia Valle de León, en la colonia Valle de León, en desaparición de personas, identificado por la familia de ella como Julián “N”.

La fiscalía informó que, a partir de la localización del cuerpo, la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios desplegó un equipo forense y ministerial para procesar la escena y recolectar los indicios asociativos.

[Publicidad]

Lee también Maru Campos responde a Morena; exige entregar a Rocha Moya y acusa que el Mundial oculta problemas con EU

La Unidad de Identificación de Personas Fallecidas (UIPF), mediante la aplicación rigurosa de pruebas científicas de laboratorio, principalmente en materia de genética forense, lofoscopía, antropología y odontología forense, logró establecer con total certeza técnica y validez jurídica que el cuerpo corresponde a Jessica Magdalena “N”.

Confirmada la identidad, el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas activó el protocolo de Notificación de Alto Impacto para informar a las víctimas indirectas sobre los avances de la investigación y la correspondencia del perfil genético.

[Publicidad]

Este proceso se rigió bajo un enfoque humanista y estándares internacionales, garantizando en todo momento la contención emocional, el acompañamiento jurídico y la atención psicosocial necesaria para los deudos, respetando la dignidad póstuma de la víctima.

Tras recabar las entrevistas correspondientes y cumplir con los requisitos legales, el cuerpo de la joven fue entregado de manera digna a su familia para sus servicios funerarios.

dmrr