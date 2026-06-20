Familiares y amigos de Jessica Magdalena López Ramos, desaparecida el pasado 10 de junio de 2026, bloquearon el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura del Parque Hidalgo, para exigir a la Fiscalía General del Estado la localización de la joven.

”¡Viva se la llevaron, viva la queremos!”, demandaron la tarde de este sábado.

En la segunda protesta pública de los últimos días, expresaron su angustia por la ausencia de Jessica.

Por cerca de dos horas obstruyeron el bulevar, en el cruce con la avenida Chapultepec, con mensajes en cartulinas y fotografías de la joven de 33 años de edad.

“Justicia", "Devuélveme a mi hija Julián Montelongo", "Ni una más”, “Jessica, tu hijo te espera en casa”, expresaron.

Denunciaron que la autoridad investigadora no les ha brindado información sobre las investigaciones y acciones que lleva a cabo para encontrar a su ser querido.

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Su hermano Alfredo señaló que la noche del 10 de junio fue la última vez que estuvo con su hermana en la casa de su mamá.

Después ella se reunió con su novio, comentaron los manifestantes y exigieron a la fiscalía y a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez una investigación a fondo.