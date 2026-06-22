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Monterrey, Nuevo León. – Un incendio registrado la mañana de este lunes en la planta de la empresa John Deere, en San Pedro Garza García, Nuevo León, provocó la evacuación preventiva de 522 trabajadores y la movilización de cuerpos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 07:50 horas en una máquina utilizada para el transporte y enfriamiento de piezas metálicas, dentro de la zona industrial ubicada sobre la avenida 2 de Octubre, en los límites con Santa Catarina, de acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León.
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De manera inicial, la brigada interna de la empresa logró contener el fuego mientras se activaba el sistema de rociadores automáticos, lo que ayudó a evitar su propagación a otras áreas de la planta.
Posteriormente, elementos de Bomberos Nuevo León y corporaciones de rescate acudieron al sitio para sofocar por completo las llamas y realizar labores de enfriamiento.
El director de Protección Civil de San Pedro, Gilberto Almaguer, detalló que el origen del incendio se localizó en una máquina del proceso industrial, y que la detección oportuna del humo permitió la respuesta inmediata del sistema contra incendios.
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