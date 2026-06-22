La Fiscalía de Oaxaca se ubicó como la segunda del país menos efectiva en la ejecución de órdenes de aprehensión, sólo por debajo de la Fiscalía del estado de Guerrero, según el estudio realizado por México Evalúa.

De acuerdo con el diagnóstico “Radiografía de las Fiscalías en México”, elaborado por esta organización, la Fiscalía de Oaxaca tiene pendiente de ejecutar el 87.64 por ciento de las órdenes de aprehensión; mientras que la de Guerrero, tiene pendientes de ejecutar el 97.90% de las órdenes de aprehensión.

Este indicador, asegura, es clave de la capacidad estatal real. “No basta con judicializar o solicitar órdenes; la eficacia del sistema penal se mide en su capacidad para hacer efectivas las decisiones judiciales. Por ello, el nivel de cumplimiento constituye un termómetro directo de la fortaleza operativa de las fiscalías y de su articulación con las policías de investigación”.

Lee también Sheinbaum rechaza entrega de bono por 800 mdp a la CNTE; fueron destinados a escuelas en Oaxaca, asegura

México Evalúa señala que la Fiscalía más efectiva en ejecutar órdenes de aprehensión es la de Tlaxcala, con 93.8%. Esto se explica en parte gracias a una carga de trabajo mucho menor al promedio: sólo 258 órdenes de aprehensión en 2024, cuando el promedio de las 32 entidades es de siete mil 452 anuales.

Durango (1,803) y Yucatán (612) son casos similares, con una baja carga de órdenes de ejecución pendientes.

[Publicidad]

Entre las fiscalías menos efectivas sobresale el caso de Guerrero, que sólo logró ejecutar 2.1% de las órdenes de aprehensión obtenidas durante 2024.

Lee también "Lapsus político" en Morena; dirigente en Yucatán se refiere a AMLO como "peor presidente" en mitin

“Este es un indicador preocupante que señala problemas graves de efectividad, sobre todo si también se considera el dato sobre el 30% de personal con función de policía de investigación.

[Publicidad]

“Con tan considerable número de policías se supondría una alta capacidad para realizar este tipo de tareas. Para aumentar la efectividad en la ejecución de las órdenes de aprehensión es necesario mejorar la coordinación institucional entre las policías y las fiscalías”, sostiene.

La Fiscalía de Oaxaca, además, destacó como la que cuenta con un mayor porcentaje de policías de investigación dentro del total de su personal con un 54.51%, el 8.83% son personal administrativo y de apoyo, el 18.57% son fiscales, 9.53% son peritos y el 13.56% están clasificados como “otro tipo de personal”.

Lee también Falla en refinería de Salina Cruz genera columnas de humo; incidente activa quemadores durante tres horas

[Publicidad]

Otro elemento preocupante, según el estudio de México Evalúa, es que el 74.45 por ciento de los casos que investiga la Fiscalía de Oaxaca están archivados o en “archivo temporal”.

“Si bien la decisión de enviar casos al archivo temporal está prevista como una de las determinaciones que pueden tomar los fiscales de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta determinación es una respuesta, pero no una solución".

Lo más grave, recalcó, es que poco más de un tercio del total de los casos iniciados en las fiscalías de todos los estados del país, 34.42%, son enviados al archivo temporal, la mayoría hasta su prescripción.

[Publicidad]

Lee también Incendio consume bodega en Mazatlán; bomberos evitan que las llamas se propaguen a inmuebles cercanos

“Lo que sugiere prácticas institucionales dispares frente a la gestión de las investigaciones penales. Mientras el agregado de entidades se sitúa en 34.42% de los casos, algunas entidades como Jalisco y Oaxaca superan el 70% respecto al total de casos iniciados en 2024”.

México Evalúa asegura que los datos sugieren que el archivo temporal, lejos de ser una figura excepcional, se ha convertido en un componente estructural operativo, “lo que plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión y evaluaciones periódicas para evitar su uso discrecional y garantizar que no se traduzca en impunidad de facto”.

[Publicidad]

LL