[Publicidad]
Culiacán, Sin.- En la comunidad de El Salto, en la sindicatura de la Noria, en Mazatlán, los cuerpos de bomberos fueron activados al registrarse un fuerte incendio en una bodega donde se localizaban tarimas de madera, por lo que el fuego se propagó rápidamente y amenazaba con extenderse.
El ayuntamiento de Mazatlán proporcionó pipas de agua para que los elementos de Protección Civil y bomberos pudieran controlar las llamas y evitar que el siniestro fuera mayor, dado a los inmuebles cercanos a esta bodega.
Lee también Protección Civil de Guasave inspeccionará negocios por manejo de residuos; habrá multas
Pese a que el fuego se propagó por toda la bodega y generó temor entre la población por la magnitud que este alcanzo y la enorme nube de humo que genero, en este incidente no se presentaron personas lesionadas o intoxicadas.
Las autoridades de protección civil descartaron que este incendio fuera provocado, sin embargo, se van a iniciar las inspecciones para determinar las causas que lo originaron, dado el material que se encontraba en su interior.
Pese a que en las redes sociales se divulgó que el incendio fue provocado por extraños en el marco de los problemas de violencia que se han presentado en esa sindicatura de Mazatlán.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Mundo
Iván Cepeda responde a De la Espriella; "no nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos"
Universal Deportes
Leo Messi falla penalti de manera inexplicable y el gol histórico tiene que esperar
Metrópoli
Naucalpan lanza operativo contra chelerías; reforzará inspecciones tras ataque armado que dejó tres heridos
Estados
Asesinan a dos hombres durante festejo del Día del Padre en Chiapas; ataque ocurrió en un rancho de Mapastepec
Deportes
¿DÓNDE ESTÁN PERROS? “Los Perros Del Mal” renacen en AAA
Fútbol
¡Tarjeta roja! Suspenden a periodista por criticar a Jérémy Doku por el nacimiento de su hijo
Historias
Arcángel Chamuel: ¿Cómo pedirle ayuda para sanar una decepción amorosa?
Fútbol
¿Dónde ver Francia vs Irak EN VIVO? Canales y horarios de la fase de grupos