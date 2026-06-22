Culiacán, Sin.- En la comunidad de El Salto, en la sindicatura de la Noria, en Mazatlán, los cuerpos de bomberos fueron activados al registrarse un fuerte incendio en una bodega donde se localizaban tarimas de madera, por lo que el fuego se propagó rápidamente y amenazaba con extenderse.

El ayuntamiento de Mazatlán proporcionó pipas de agua para que los elementos de Protección Civil y bomberos pudieran controlar las llamas y evitar que el siniestro fuera mayor, dado a los inmuebles cercanos a esta bodega.

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Pese a que el fuego se propagó por toda la bodega y generó temor entre la población por la magnitud que este alcanzo y la enorme nube de humo que genero, en este incidente no se presentaron personas lesionadas o intoxicadas.

Las autoridades de protección civil descartaron que este incendio fuera provocado, sin embargo, se van a iniciar las inspecciones para determinar las causas que lo originaron, dado el material que se encontraba en su interior.

Pese a que en las redes sociales se divulgó que el incendio fue provocado por extraños en el marco de los problemas de violencia que se han presentado en esa sindicatura de Mazatlán.

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