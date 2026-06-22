Culiacán, Sin.- Macario Gaxiola Castro, director del Instituto Municipal de Protección Civil de Guasave, dijo que se va a inspeccionar a restaurantes, negocios semifijos y talleres para certificar que cuentan con un sistema de recolección de residuos, ante el desbordamiento de aceites del sistema de drenaje en el centro de la ciudad.

Señaló que, ante la saturación de grasas y aceites que por años han ido a parar al sistema de drenaje, se generó un derramamiento de estos materiales en varias calles, por lo que fue necesario cerrar a la circulación para limpiar la zona y evitar accidentes.

El funcionario municipal explicó que en el cruce de las calles Guerrero y Zapata, en el centro de la ciudad de Guasave, se presentó este incidente, por lo que el material de aceites y granas salió a la superficie. Ante los riesgos de derrapamiento de vehículos o transeúntes, se procedió a colocar inicialmente aserrín para absorberlo.

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Dio a conocer que, por irregularidades de los negocios de diversos tipos, se vierten residuos de aceites y grasas al sistema de drenaje; con el paso del tiempo, estos materiales van provocando taponamiento y buscan cómo salir a la superficie, por lo que se va a iniciar una intensa campaña de manejo de residuos.

Gaxiola Castro externó que en una primera visita será de orientación sobre los mecanismos que deben asumir o contratar el servicio de recolección de residuos; en una segunda visita, si no se cumple con la norma, se procederá a la aplicación de multas.

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