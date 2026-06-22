Estados | 22-06-26 | 08:08 | Actualizada | 22-06-26 | 08:08 |

Culiacán, Sin.- Macario Gaxiola Castro, director del Instituto Municipal de Protección Civil de Guasave, dijo que se va a inspeccionar a restaurantes, negocios semifijos y talleres para certificar que cuentan con un, ante el desbordamiento de aceites del sistema de drenaje en el centro de la ciudad.

Señaló que, ante la saturación de grasas y aceites que por años han ido a parar al , se generó un derramamiento de estos materiales en varias calles, por lo que fue necesario cerrar a la circulación para limpiar la zona y evitar accidentes.

El funcionario municipal explicó que en el cruce de las calles Guerrero y Zapata, en el centro de la ciudad de Guasave, se presentó este incidente, por lo que el material de aceites y granas salió a la superficie. Ante los riesgos de derrapamiento de vehículos o transeúntes, se procedió a colocar inicialmente aserrín para absorberlo.

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Dio a conocer que, por irregularidades de los negocios de diversos tipos, se vierten residuos de aceites y grasas al sistema de drenaje; con el paso del tiempo, estos materiales van provocando taponamiento y buscan cómo salir a la superficie, por lo que se va a iniciar una .

Gaxiola Castro externó que en una primera visita será de orientación sobre los mecanismos que deben asumir o contratar el servicio de recolección de residuos; en una segunda visita, si no se cumple con la norma, se procederá a la aplicación de .

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mahc/LL

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