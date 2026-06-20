Un enfrentamiento entre militares y civiles en los límites de Jalisco y Zacatecas se registró al mediodía de este sábado; de forma extraoficial se indicó que el hecho provocó la muerte de tres civiles y dejó lesionados a dos soldados.

Además, el tiroteo generó zozobra en el municipio de Yahualica, donde la autoridad municipal pidió a los habitantes no salir a la vía pública si no era necesario y suspendió las actividades comerciales y recreativas en el municipio.

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Según autoridades de Yahualica, fueron integrantes de la décimo primera Zona Militar con sede en Zacatecas quienes se vieron involucrados en el tiroteo mientras patrullaban por territorio jalisciense y fueron atacados.

Los hechos se registraron cerca de las 12:30 horas y, tras abatir a tres de los agresores, los militares trasladaron a sus compañeros heridos a recibir atención médica y solicitaron a la FGR mando y conducción para resguardar el lugar.

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