Hermosillo, Son. - Luego de que una mujer denunciara la desaparición de sus dos menores de 7 y 10 años de edad, del patio de su casa, la Fiscalía de Sonora informó que ambos fueron localizados sanos y salvos; por esa acción fueron capturadas dos personas por su probable responsabilidad en el delito de sustracción de menores, así como una tercera por el delito de extorsión.

El pasado 17 de junio, Elena Alejandra “N” se retiró de una visita familiar con su hijo biológico (7 años) y llevándose mediante engaños a su hermano mayor (10 años).

Las indagatorias establecen que esta situación derivó del posible consumo de drogas por parte de la detenida, así como de deudas que contrajo con personas de un entorno criminógeno.

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Tras la desaparición, la familia comenzó a recibir llamadas de extorsión debido a un equipo de fotocopiadora que le reclamaban a Elena Alejandra “N” que presuntamente vendió y cobró previamente sin entregarla.

Mediante labores de inteligencia, se logró ubicar a los niños en un departamento multifamiliar de la colonia Fovissste.

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Ante el riesgo, los agentes ejecutaron una intervención táctica, derribando la puerta para ingresar y rescatar a los menores sanos y salvos.

En el interior del inmueble fueron aprehendidos Elena Alejandra “N” y Odín “N”; en acciones complementarias, también fue detenido Héctor Abraham “N”, a quien se le aseguró el teléfono celular utilizado para realizar los actos de extorsión, además de envoltorios con droga.

Los menores están bajo resguardo de las autoridades para su protección integral, mientras que los tres imputados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para su investigación.

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JACL/cr