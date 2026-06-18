Imuris. - El jefe de grupo de la base operativa de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el municipio de Ímuris, fue emboscado y asesinado durante los primeros minutos de este jueves 18 de junio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que inició actos de investigación por el homicidio del elemento víctima de la agresión armada en la colonia El Greco.

El agente participó en diversas acciones relevantes para el combate a la delincuencia y en la detención de objetivos prioritarios, detalló la Fiscalía de Sonora.

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Personal de Servicios Periciales procesó el lugar de los hechos y se realizan entrevistas, análisis periciales y demás diligencias para establecer las circunstancias del ataque.

La FGJE, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, actuará en consecuencia con toda la capacidad institucional para identificar, ubicar y capturar a quien o quienes resulten responsables de este crimen, a fin de llevarlos ante la justicia, externó la institución.

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La Fiscalía de Sonora refrendó su compromiso con el combate a la impunidad y con la protección de quienes diariamente trabajan por la seguridad de las y los sonorenses.