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Una célula criminal dedicada a préstamos gota a gota que operaba en al menos cuatro barrios y colonias de Tuxtla Gutiérrez, integrada por venezolanos, mexicanos y un colombiano, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal.
La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que fueron detenidos los venezolanos identificados como Moisés, Cristian Andrés, Gabriel, Christian Alexánder, Mileidis, José Daniel, Víctor y Juan; el colombiano Andrés Eduardo; y los mexicanos Jorge y José Leonardo.
Informaron que los integrantes de esta célula, una vez que habían realizado el préstamo a los ciudadanos, regresaban para presuntamente realizar “amenazas, extorsiones, lesiones y daños al patrimonio de las víctimas”.
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Los venezolanos, colombianos y mexicanos fueron detenidos en el fraccionamiento Acacias, barrio Santo Domingo y las colonias El Vergel y Presidentes, a los que se les aseguraron dos armas cortas, un arma larga, 42 cartuchos, cuatro cargadores, dos vehículos, cuatro motocicletas, 52 metanfetamina, 35 dosis de cristal y 32 dosis de cocaína.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que a través de la Guardia Estatal Cibernética “se recabó información de amenazas y despojo de pertenencias de víctimas tras no poder pagar las cuotas diarias con intereses altos”.
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Los detenidos, las armas, los vehículos y la droga quedaron a disposición del Ministerio Público.
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jecg
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