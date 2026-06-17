Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México rescataron a dos personas que se encontraban a bordo de una moto acuática con fallas mecánicas frente a las costas de Veracruz.

Fueron integrantes de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima quienes brindaron apoyo en las inmediaciones de la Isla Salmedina.

De acuerdo con el reporte oficial, se recibió una llamada de emergencia en la ENSAR Veracruz, mediante la cual se reportó que una moto acuática presentaba una avería mecánica que impedía su desplazamiento seguro, por lo que se encontraba a la deriva con dos tripulantes a bordo.

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Ambos tripulantes fueron trasladados al Hospital Naval de Antón Lizardo para su valoración. Foto: Especial.

Ante ello, se ordenó el zarpe de una embarcación de rescate tipo Defender integrada por personal especializado en operaciones de búsqueda y rescate marítimo, quienes al llegar al lugar, localizaron a los tripulantes y fueron recuperados por nadadores de rescate ya que se presentaban condiciones de bajo calado en la zona.

Una vez concluida la maniobra, se procedió al remolque de la moto acuática –la cual fue entregada a sus propietarios- hacia las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, donde los dos tripulantes fueron valorados por personal de Sanidad Naval del Hospital Naval de Antón Lizardo.

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Ambos se encontraban en buen estado de salud, por lo que concluyo con éxito la operación.

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