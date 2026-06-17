Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) destruyeron 106 máquinas tragamonedas, las cuales se encontraban bajo resguardo en las instalaciones de la misma dependencia en Acapulco, Guerrero.

Dichas máquinas fueron aseguradas durante operativos hechos en establecimientos comerciales localizados en colonias de Acapulco en diciembre de 2025.

Durante el protocolo de destrucción participaron tanto elementos navales como de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Ministerio Público del Fuero Común. Una vez concluido, los efectos fueron trasladados para su disposición final en el relleno sanitario conocido como Paso Texca.

Destrucción de máquinas tragamonedas en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Especial

Destrucción de máquinas tragamonedas en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Especial

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La Secretaría de Marina resaltó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno llevan a cabo esta clase de acciones en distintos estados del país, pues la instalación y operación irregular de máquinas tragamonedas puede favorecer actividades ilícitas, generar espacios con las intenciones de captación y reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos.

Enfatizó que contribuye a la suma de esfuerzos institucionales orientados a combatir las estructuras de apoyo y financiamiento de la delincuencia organizada, inhibiendo actividades ilícitas, recuperando espacios para el desarrollo de actividades comerciales legítimas, fortaleciendo las condiciones de seguridad y bienestar de la población.

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Destrucción de máquinas tragamonedas en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Especial

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dft