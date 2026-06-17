Nación | 17-06-26 | 13:21 | Actualizada | 17-06-26 | 13:21 |

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria ().

Durante su comparecencia ante la , Castillo Madrid, informó a senadores y diputados que las auditorías a los grandes contribuyentes se concentrarán en operaciones de alto riesgo detectadas mediante sistemas automatizados de análisis de información, con el propósito de combatir la evasión fiscal sin generar revisiones innecesarias a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

Expuso que durante que el nuevo enfoque de fiscalización privilegiará el uso de inteligencia fiscal y el cruce de datos para identificar conductas que representen riesgos para la hacienda pública, dejando atrás auditorías generalizadas o actos de molestia injustificados.

Lee también

La funcionaria del SAT detalló que las revisiones estarán dirigidas principalmente a contribuyentes que mantengan operaciones con empresas que simulan operaciones, conocidas como “factureras”; que reporten pérdidas fiscales recurrentes; que hagan un uso abusivo de deducciones; que obtengan ingresos no declarados o presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que posteriormente venden.

Dijo que estas conductas serán detectadas mediante sistemas tecnológicos que cruzan la información proporcionada por los propios contribuyentes y generan indicadores de riesgo, por lo que las auditorías no responderán a decisiones discrecionales de la autoridad.

[Publicidad]

“No se buscan contribuyentes específicos, sino que los sistemas identifican riesgos en las operaciones reportadas”, concluyó. Posteriormente fue ratificada por la mayoría de Morena y sus aliados en la sesión de la Comisión Permanente.

nro/apr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]