La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Jennifer Krystel Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos, Castillo Madrid, informó a senadores y diputados que las auditorías a los grandes contribuyentes se concentrarán en operaciones de alto riesgo detectadas mediante sistemas automatizados de análisis de información, con el propósito de combatir la evasión fiscal sin generar revisiones innecesarias a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

Expuso que durante que el nuevo enfoque de fiscalización privilegiará el uso de inteligencia fiscal y el cruce de datos para identificar conductas que representen riesgos para la hacienda pública, dejando atrás auditorías generalizadas o actos de molestia injustificados.

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La funcionaria del SAT detalló que las revisiones estarán dirigidas principalmente a contribuyentes que mantengan operaciones con empresas que simulan operaciones, conocidas como “factureras”; que reporten pérdidas fiscales recurrentes; que hagan un uso abusivo de deducciones; que obtengan ingresos no declarados o presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que posteriormente venden.

Dijo que estas conductas serán detectadas mediante sistemas tecnológicos que cruzan la información proporcionada por los propios contribuyentes y generan indicadores de riesgo, por lo que las auditorías no responderán a decisiones discrecionales de la autoridad.

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“No se buscan contribuyentes específicos, sino que los sistemas identifican riesgos en las operaciones reportadas”, concluyó. Posteriormente fue ratificada por la mayoría de Morena y sus aliados en la sesión de la Comisión Permanente.

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