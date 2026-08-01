El empate parecía estar asegurado entre Querétaro y Tigres, pero los últimos segundos del encuentro se convirtieron en un drama para los felinos cuando Homenchenko marcó desde los 11 pasos el gol de la victoria (3-2).

Con un número decente de aficionados en las gradas, los Gallos y los felinos regalaron un atractivo duelo en el estadio Corregidora, donde Ali Ávila y Mateo Coronel encendieron la ilusión de su afición con anotaciones tempraneras.

El primer gol llegó con apenas 10 minutos en el marcador. Ávila aprovechó el rebote que dejó Nahuel Guzmán a centímetros de su arco para empujar sin problema el esférico y firmar su tercer tanto en el Apertura 2026.

Los Gallos tenían tantas ganas de imponer su localía que siete minutos más tarde encontraron el segundo tanto. En un tiro de esquina a favor de Tigres, Mateo Coronel recuperó el balón para tomar mal parada a la zaga universitaria, condujo hasta el área rival y cruzó un disparo de derecha para vencer a Nahuel Guzmán.

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¡GOOOOOOL DE QUERÉTARO!🔵⚫️

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Mateo Coronel la arrastró como crack y la definió de manera perfecta, pegada al poste; los Tigres están noqueados. @Club_Queretaro 2-0 @TigresOficial #LigaMX pic.twitter.com/f2i0gs6ikk — FOX (@somos_FOX) August 1, 2026

Hernán Elizondo, técnico interino de Tigres, no podía creer el resultado, pero su equipo mejoró con el paso del tiempo y comenzó a mostrar cierto dominio sobre los locales.

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Fue tanta su insistencia sobre el arco queretano que al final encontró el gol al minuto 40. Brunetta se lució con un gran centro para Rodrigo Aguirre, quien cabeceó el esférico para descontar en el marcador.

El cierre de la primera parte fue electrizante para los felinos, que trasladaron esa intensidad al inicio de la segunda mitad.

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Brunetta volvió a ser el encargado de fabricar la segunda anotación de su equipo. El argentino recibió una polémica zancadilla que Katia Itzel decidió marcar como penalti tras una revisión en el VAR. El propio Brunetta tomó el esférico y cobró con categoría desde los 11 pasos para empatar el juego.

Una polémica más se presentó al minuto 96, ya en el tiempo agregado, cuando Diego Reyes recibió una falta en la última jugada del partido. La silbante central volvió a revisar la acción en el VAR y determinó la pena máxima que significó la victoria para los Gallos, luego del gran cobro de Homenchenko.