La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 1 de agosto, para las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Se espera lluvia de entre 30 y 49 mm, así como caída de granizo de las 19:10 horas a las 21:00 horas.

Asimismo, la SGIRPC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en el resto de las demarcaciones de la Ciudad de México, con lluvias de entre 15 y 29 mm.

La Secretaría advirtió sobre peligros derivados como corrientes de agua en calles, encharcamientos, caída de ramas, árboles y lonas.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la noche del sábado 01/08/2026, en las demarcaciones: @AlcCuauhtemocMx, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.



Se mantiene #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible… pic.twitter.com/qe4lK4Dsu1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 2, 2026

Lee también Metro prevé gastar este año 232 mdp en obras

Iztacalco se cubre de blanco

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos, SASSLA Clima, se reporta una fuerte granizada en la alcaldía Iztacalco, donde las calles han quedado cubiertas de blanco.

[Publicidad]

Usuarios han comentado a través de redes sociales que se encuentran preocupados de que las inclemencias afecten el concierto del cantante británico, Harry Styles, pues se presentará este sábado 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

#Reportando ⛈️ | Importante caída de #granizo en las instalaciones del Estadio GNP, #CDMX. 🔴



⚠️🏟️ Severa acumulación de granizo se reporta en las instalaciones del recinto en #Iztacalco, previo al concierto de Harry Styles.



📱⚡ La intensidad y severidad de esta tormenta… pic.twitter.com/bTOEuoH39d — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 2, 2026

Lee también Realizan jornada integral en Parque Pascual Ortiz Rubio, en Benito Juárez

Caída de árbol por lluvias afecta a Línea 5 del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de redes sociales que la caída de un árbol en las vías de la línea 5 provocará afectaciones en el servicio.

[Publicidad]

"Por el momento, no se ofrece servicio de trenes entre La Raza y Politécnico", comunicó la unidad de transporte.

Del mismo modo, confirmó que el personal del sistema trabaja en el retiro del árbol y todas las operaciones necesarias para restablecer el servicio.

#AvisoMetro: Debido a la caída de un árbol en la zona de vías de la Línea 5, se establece servicio provisional de Pantitlán a La Raza, en ambos sentidos.

Por el momento, no se ofrece servicio de trenes entre La Raza y Politécnico. Personal del Sistema trabaja en el retiro del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 2, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr