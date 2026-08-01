Metrópoli | 01-08-26 | 19:48 | Actualizada | 01-08-26 | 20:12 |

La activó la por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este sábado 1 de agosto, para las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Se espera de entre 30 y 49 mm, así como caída de de las 19:10 horas a las 21:00 horas.

Asimismo, la SGIRPC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en el resto de las demarcaciones de la Ciudad de México, con lluvias de entre 15 y 29 mm.

La Secretaría advirtió sobre peligros derivados como corrientes de agua en calles, encharcamientos, caída de ramas, árboles y lonas.

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De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos, SASSLA Clima, se reporta una fuerte granizada en la alcaldía Iztacalco, donde las calles han quedado cubiertas de blanco.

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Usuarios han comentado a través de redes sociales que se encuentran preocupados de que las inclemencias afecten el , pues se presentará este sábado 1 de agosto en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la alcaldía Iztacalco.

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Caída de árbol por lluvias afecta a Línea 5 del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de redes sociales que la caída de un árbol en las vías de la línea 5 provocará afectaciones en el servicio.

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"Por el momento, no se ofrece servicio de trenes entre La Raza y Politécnico", comunicó la unidad de transporte.

Del mismo modo, confirmó que el personal del sistema trabaja en el retiro del árbol y todas las operaciones necesarias para restablecer el servicio.

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JACL/cr

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