“Se hace un análisis en todos los casos de los riesgos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el caso de la diputada priista de Sinaloa, Paola Gárate, quien denunció amenazas y una corona fúnebre que le llegó a su domicilio.

En su conferencia mañanera de este martes 16 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla, que explicara el procedimiento para dar protección a las personas.

El general Trevilla señaló que estaban al tanto de la diputada Gárate, quien dijo que recibió información de protección federal únicamente para acompañamiento en traslados oficiales o “ante situaciones específicas de riesgo”.

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El titular de la Defensa explicó que se eleva una solicitud a esa dependencia y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que la Guardia Nacional realiza el análisis de riesgo: “Y con base en eso se determina si es procedente dar el servicio de escoltas o establecer contactos, o realizar patrullaje (...)”.

“Se lleva a cabo ese análisis y se termina desde el primer momento. Se estableció contacto con la diputada. Tengo entendido que fue el coordinador estatal, llevó a cabo ese análisis y se estableció esa coordinación inmediata”, explicó.

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“También se le se le sugirió que hiciera la denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente; todavía no sucede. Pero sí ha habido una cercanía permanente, directa y estamos al tanto de eso”, detalló el secretario de Defensa.

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La legisladora local denunció en redes sociales que a su casa llegó una corona fúnebre con los apellidos de su familia.

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“Presidenta Claudia Sheinbaum: ¿qué hubiera hecho usted si esa amenaza llegara a su puerta? No pido privilegios. Exijo investigación seria y seguridad. Nadie merece callarse por miedo. Sinaloa tampoco”, externó.

em