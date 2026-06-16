Culiacán. - La niña de dos años que permaneció por más de una hora como rehén amenaza con un cuchillo por la pareja sentimental de su mamá en la colonia Rincón de Urías, en Mazatlán, al ser rescatada permaneció bajo custodia del sistema municipal DIF y al ser entregada a sus familiares, se les ofreció asesoría psicológica.

Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán, externó que en este caso se mantiene comunicación con la menor de edad que vivió momentos tensos por la actitud de Alfredo “N” que la mantuvo retenida por un largo periodo en el interior de una vivienda, hasta que se logró que la liberara.

La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes da seguimiento a este caso para que se concrete las acciones legales que correspondan contra la persona responsable de dichas conductas, ya que se encuentra hospitalizado, al resultar con lesiones en sus piernas al intentar escapar de las autoridades brincando los techos.

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Según las indagatorias, Alfredo “N”, en estado inconveniente, tuvo una fuerte discusión con la mama de la menor, por lo que este primero abrió la llave de un tanque de gas y al observar el arribo del cuerpo de bomberos y de Protección Civil, tomó a la niña como rehén y exhibió un cuchillo.

Los elementos de la policía municipal y de Protección Civil luego de largas conversaciones con este hombre, lograron que liberara a la niña de dos años, pero volvió amenazar con liberar el gas y hacer explotar la casa, sin cumplir su amenaza.

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Al observar que se encontraba rodeada la vivienda donde se encontraba, este por la parte de atrás subió al techo y comenzó a brincar a otras casas, hasta que fue capturado, luego de lesionarse las piernas.

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