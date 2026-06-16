La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que vaya a haber reuniones en los próximos días entre su gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En conferencia de prensa, la Jefa del Ejecutivo indicó que en este momento lo que está planteado es que haya reuniones tripartitas en los estados para resolver las problemáticas del magisterio.

Señaló que serán la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; y el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quienes darán más información sobre el tema.

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“¿Está prevista alguna nueva reunión con Gobernación?”, se le preguntó a la Presidenta.

“Por lo pronto no”, respondió.

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“¿No se buscará de parte del gobierno?”, se le insistió.

“Por lo pronto no. Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados. Los secretarios de Educación y Gobernación pueden dar más información”, dijo.

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En agosto inicia consulta escuela por escuela

La Mandataria resaltó que en el próximo mes de agosto se realizará una consulta escuela por escuela para conocer la opinión de los maestros sobre las modificaciones que requiere la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

“El gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció; incluso se propuso, en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente. Entonces ya, ahí están las propuestas, pues ya. Y vamos, en agosto, a la consulta escuela por escuela de qué cambios debe tener la Usicamm, qué es lo que proponen los maestros; qué piensan, directamente las maestras y los maestros de todo el país”, aseveró la Presidenta.

Señaló que la presencia de manifestantes ha disminuido en algunos puntos de la capital y destacó que durante las negociaciones se propuso la instalación de una mesa técnica permanente para atender las demandas del sector educativo.

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Respecto a las afectaciones económicas reportadas por comerciantes del Centro Histórico, la Presidenta indicó que la Secretaría de Gobernación podrá mantener el diálogo con los locatarios para atender sus inquietudes.

Añadió que espacios como el FIFA Fan Fest en el Zócalo han permanecido abiertos y que varias calles cercanas al Zócalo ya fueron liberadas, lo que ha permitido recuperar parcialmente la actividad en la zona.

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Entrega de plazas llevó a mucha corrupción, acusa

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la promoción y entrega de plazas para los maestros acordadas entre el sindicato y el gobierno llevó a mucha corrupción en el pasado.

“Hay quien quiere que se regrese a solamente las comisiones mixtas, es decir, que entre el sindicato y el gobierno se decida: las plazas o las nuevas plazas, quién las obtiene y la promoción, como era antes, que llevó a mucha corrupción, la verdad.

“Sin embargo, hay temas que se quedaron de esta forma de evaluación de los profesores con la cual los profesores no están de acuerdo, las maestras y los maestros. Entonces, por eso vamos a ir a preguntar: ¿qué es lo que opinan? Y lo que ellos opinen, eso va a ser”, afirmó.

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