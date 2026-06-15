Zacatecas. - La tarde de este lunes, el magisterio de la Sección 34 del SNTE-CNTE levantó formalmente el plantón que tenían en la Plaza de Armas en Zacatecas para poder enviar refuerzos al plantón que se mantiene en la Ciudad de México, por ello, se programan la salida de una decena de autobuses rumbo a la capital del país.

Alejandro Aparicio, secretario de organización de la sección 34 del SNTE, ha confirmado esta determinación y dijo que fue tomada en la asamblea estatal sindical que se realizó este día, por ello, de inmediato, los coordinadores se trasladaron a Plaza de Armas para informar este acuerdo a los docentes que permanecieron en plantón durante 13 días afuera de Palacio de Gobierno.

Se estima que en las próximas 24 horas movilicen a cerca de mil 500 docentes que saldrán de Zacatecas rumbo a la Ciudad de México, uno de los objetivos es reforzar las acciones de protesta el próximo miércoles en el marco del próximo partido en el que jugará la selección de México en el mundial.

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Al emitir este anuncio a los manifestantes, los coordinadores sindicales les aclararon que levantar el plantón en Zacatecas no significa abandonar la lucha, por el contrario, advirtieron, el magisterio zacatecano se mantiene en pie de lucha, pero, ahora se requiere enviar refuerzos para generar mayor presión al gobierno federal: “la presión que se ha ejercido con el contingente (de la Ciudad de México) no ha sido suficiente para que la Presidenta atienda a la mesa de negociación”.

Aparicio precisó que en la asamblea estatal también se ratificó mantener el paro de labores que inició desde hace dos semanas en la entidad, pero, insistió que el nuevo acuerdo es concentrar todos los esfuerzos, capacidad humana y económica en la movilización y acciones que realiza la CNTE en la Ciudad de México.

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Admitió que probablemente se determinen realizar “nuevas acciones subidas de nivel”, pero, eso es lo que se estará determinando en la asamblea nacional, acciones que también se podrían replicar en Zacatecas.

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