La asociación civil Artículo 19 exigió a las autoridades de México no desestimar la labor periodística de Luis Ángel López Valdés en las líneas de investigación por su asesinato, esto porque la víctima había denunciado hostigamiento policial.

A través de un comunicado, pidió a funcionarios de Veracruz y federales dar con los responsables, que sean identificados y llevados ante la justicia.

"Se llama a la Fiscalía (General del Estado) de Veracruz (a) investigar de manera diligente, exhaustiva e independiente el asesinato de Luis Ángel López Valdés, aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, considerando la denuncia interpuesta por el propio periodista".

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Asesinato de Luis Ángel López Valdés

López Valdés, quien era reportero de la sección policíaca del medio local de comunicación Vanguardia de Veracruz, fue asesinado en la colonia Cazones, localizada en el municipio de Poza Rica, en Veracruz, el pasado 11 de junio.

Antes de su asesinato, había denunciado hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad y, a partir del 5 de febrero de 2026, contaba con medidas básicas de protección, dadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), consistente en apoyo de ámbito social.

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En el comunicado Artículo 19 recordó que en Veracruz, del 2000 a la actualidad, han ocurrido 33 asesinatos y siete desapariciones de reporteros, lo cual convierte al estado como uno de los más letales para ejercer el periodismo.

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Solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Fiscalía General de la República (FGR) analizar la carpeta de investigación y atraerla.

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Además, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgar inmediatamente medidas de protección a familiares y Luis Ángel López Valdés y los reporteros de dicho medio de comunicación.

Cabe decir que, a este asesinato, se suma la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, suscitado en el municipio de Nanchital, Veracruz, el pasado 2 de junio por parte de, al menos, tres hombres armados. A la fecha se desconoce su paradero.

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Violencia contra la prensa en México

A nivel federal, en México desde el 2000 la organización no gubernamental documenta 177 asesinatos de comunicadores y periodistas, de los que 165 eran hombres y 12 mujeres.

Aparte de Veracruz, otras entidades con más casos son Guerrero con 19, y Chihuahua, Guerrero y Tamaulipas (15 cada uno). El año en el cual ocurrieron más asesinatos fue 2022 con 13, entre los que destacan Margarito Martínez, Lourdes Maldonado y Armando Linares López.

Esta es la lista de casos por sexenio:

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Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000): 3

Vicente Fox Quezada (2000-2006): 22

Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012): 48

Enrique Peña Nieto (2012-2018): 27

Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): 47

Claudia Sheinbaum Pardo (2024-presente): 10

A la par, Artículo 19 documenta la desparición de 33 integrantes de la prensa, de quienes 29 eran hombres y cuatro mujeres.

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