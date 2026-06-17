La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió nueve solicitudes de licencia de diputados y senadores que buscan alguna candidatura para las elecciones de 2027.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que las licencias son para el senador de Guerrero Félix Salgado Macedonio, de Morena; la senadora de Nayarit Jasmine María Bugarín, del Partido Verde; el senador de Nuevo León Waldo Fernández González, del Partido Verde; la diputada de Nayarit Graciela Domínguez Nava, de Morena; el diputado de Tlaxcala Raymundo Vázquez Conchas, de Morena; la senadora de Guerrero Beatriz Mojica Morga, de Morena; la senadora de Sonora Lorenia Valles San Pedro; de Morena; el senador de Michoacán Raúl Morón Orozco, de Morena; y la senadora de Sinaloa Imelda Castro, de Morena.

“Daremos cuenta el día de hoy de estas solicitudes de licencia y sendas presidentas, me refiero a la presidenta del Senado (Laura Itzel Castillo) tomará protesta a sus suplentes y una servidora a los diputados”, explicó.

Legisladores Félix Salgado, Jasmine María Bugarín, Beatriz Mojica Morga y León Waldo Fernández González piden licencia a su cargo. Foto: Archivo / Especial / Redes sociales

Aprueba Comisión Permanente licencia a 11 legisladores que buscan gubernaturas

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó las solicitudes de licencia por tiempo indefinido de nueve senadores y dos diputados federales de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes participarán en las encuestas para definir a las y los coordinadores de la Defensa de la Transformación con miras a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en las elecciones intermedias de 2027.

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Destacan las licencias a los senadores de Morena, Félix Salgado Macedonio, de Guerrero; Imelda Castro, de Sinaloa; y Julieta Ramírez, de Baja California.

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También obtuvo licencia la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jasmine María Bugarín, quien aspira a encabezar la candidatura al gobierno de Nayarit.

En el caso de Nuevo León, el senador del Partido Verde, Waldo Fernández González, se separó de su escaño para participar en el proceso interno con miras a la gubernatura de esa entidad, al igual que la senadora morenista Blanca Judith Díaz Delgado.

Por parte de la Cámara de Diputados, se concedió licencia a la legisladora de Morena, Graciela Domínguez Nava, quien buscará la candidatura al gobierno de Sinaloa, así como al diputado Raymundo Vázquez Conchas, aspirante a la gubernatura de Tlaxcala.

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La senadora morenista Beatriz Mojica Morga solicitó licencia para competir por la candidatura al gobierno de Guerrero, mientras que Lorenia Iveth Valles Sampedro, también de Morena, se separó de sus funciones legislativas para participar en el proceso interno para buscar la candidatura al gobierno de Sonora.

A la lista se sumó el senador de Morena Raúl Morón, que aspira a la gubernatura de Michoacán, y que al igual que Félix Salgado Macedonio, en 2021 sufrió la cancelación de su candidatura en 2021 por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), por no presentar en tiempo y forma su informe de gastos de precampaña.

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