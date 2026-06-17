La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó opinar sobre el plan político y alianza entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mismo que definirán este miércoles rumbo a las elecciones de 2027, donde se disputarán 17 gubernaturas.

“Ya no opino yo, le corresponde ya a las dirigencias de los partidos”, respondió brevemente durante la conferencia matutina de este miércoles 17 de junio.

Ayer, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes indicó que se presentará el Plan Político Integral hacia los comicios de 2027. En conferencia de prensa, la dirigente evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades del país que renovarán gobierno estatal; luego de que la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, aseguró que no hay alianza en San Luis Potosí.

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Montiel Reyes también precisó que este miércoles se emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos rumbo al proceso electoral del próximo año. Durante la semana, senadores y diputados han solicitado licencia para poder aspirar a un cargo, también se han registrado cambios en el gabinete federal por esta razón.

El domingo 6 de junio de 2027, se elegirán las gubernaturas de: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí. Así como la Cámara de Diputados, los congresos de 31 estados a excepción de Coahuila que se eligió este mes y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

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Con información de Alejandra Canchola.*

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