Las dirigencias nacionales de Morena, PT y el Partido Verde anunciarán la mañana de este miércoles su Plan Político Integral hacia 2027. La presidenta nacional del partido guinda, Ariadna Montiel Reyes, adelantó que hasta entonces darán a conocer los detalles formales de su alianza en los estados.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades del país que renovarán gobierno estatal; luego de que la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, aseguró que no hay alianza en San Luis Potosí.

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“Llamaremos a la unidad y al respeto entre aspirantes. Los detalles los daremos a conocer mañana”, señaló Ariadna Montiel.

Montiel Reyes precisó que este miércoles también se emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos rumbo al proceso electoral del próximo año.

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