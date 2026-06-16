Sobre un presunto caso de corrupción cometido por el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) deben determinar si utilizó recursos públicos para fines ilícitos.

“Si se usan recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación debe hacer una auditoría. Y siempre está la parte penal, la Fiscalía General de la República para poder hacer una investigación en caso de que estatalmente no se haya realizado y si hay suficientes pruebas, pues que se proceda”, señaló la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de junio, la Jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre investigaciones y pruebas presentadas a autoridades estatales contra el exgobernador panista, mismo que fue exonerado por la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (16/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

-”¿Considera usted que esto debe ser investigado con la Unidad de Inteligencia Financiera? Quisiéramos entregarle una memoria con los hallazgos que encontramos en esta investigación”, se le planteó esta mañana.

-”Sí, claro que sí”, respondió la mandataria federal.

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De acuerdo con la investigación “La rentabilidad del miedo” de POPLab y CONNECTAS, desde 2012, el proveedor Seguritech Privada ha recibido más de 52 mil millones de pesos en contratos con al menos 37 gobiernos estatales y municipales.

Ante esto, Marcela Figueroa Franco explicó que cada estado presenta sus proyectos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este revisa que sea un proyecto que la entidad necesite de acuerdo a un diagnóstico que se tiene de todas las instituciones, que cumpla con las necesidades técnicas y con los rangos de precios que hay en el mercado.

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Diego Sinhué, exgobernador de Guanajuato. Foto: Xóchitl Areli Álvarez / EL UNIVERSAL

“Eso en específico con recursos federales, insisto, está regulado por ley y también en los lineamientos de ejercicio de gasto. Ya después cada entidad hace sus propios procesos de licitación, que dependen de sus propias leyes de adquisiciones y de obras en caso de que haya obras. Después tienen que hacer un informe final al sistema nacional y que finalmente es también revisado y supervisado por la Auditoría Superior de la Federación en cada ejercicio fiscal”, precisó.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la tecnología contratada solo es una herramienta, sin embargo, es primordial que haya servidores públicos honestos y profesionales, que amen a la patria y al pueblo de México.

“De otra manera, por más tecnología que tengas, pues no sirve de nada. Entonces, tiene ya varios años, un buen de años, que ahora la tecnología es como: ‘vamos a tener más cámaras, vamos a contratar inteligencia artificial para el análisis de datos de las cámaras’ Pues sí, ¿pero después qué haces? Entonces, hay muchas empresas que venden espejitos”, reaccionó la mandataria ante este presunto caso de corrupción.

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