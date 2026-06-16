Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, consideró que el senador Enrique Inzunza, acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, "no está en su mejor momento" en caso de que quisiera intentar competir en las próximas elecciones del 2027.

"Hay una acusación pública, yo pienso que si nos preguntamos en términos de opinión pública, seguramente no es su mejor momento de reputación", expresó la exsecretaria de las Mujeres en entrevista con Ciro Gómez Leyva en su programa "Por la Mañana".

La morenista detalló que el partido guinda va a priorizar la opinión de la ciudadanía para definir a las y los candidatos aspirantes a alguna de las 17 gubernaturas del país. Posteriormente, explicó que van a verificar con las autoridades de Seguridad si los eventuales candidatos "no tienen cola que les pisen".

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Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Foto: Morena

En el caso del senador Inzunza, Hernández Mora agregó que, en caso de que el senador se registrara como aspirante a la gubernatura de Sinaloa, será la misma Comisión de Elecciones quien evalúe su participación puesto que actualmente enfrenta acusaciones por vínculos con el narco.

"El senador Inzunza en tanto que está en esto, bueno la Comisión de Elecciones, si él se registra como aspirante en Sinaloa, pues ya la Comisión de Elecciones tomará sus valoraciones respecto a su participación", aseguró.

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Cabe destacar que desde el pasado 29 de abril, el legislador fue acusado por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntamente estar ligado a "Los Chapitos", y desde entonces ha mantenido un perfil bajo que lo ha llevado a acumular varias faltas en las sesiones de la Permanente del Congreso.

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Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena que fue acusado en EU de presuntamente pactar con el crimen organizado en Sinaloa. Foto: Especial

A pregunta expresa sobre cómo la Comisión Nacional de Elecciones del partido evaluará la buena reputación de cada candidato, Citlalli Hernández compartió que desde el partido guinda aprovecharán la nueva Comisión de Verificación de candidatos, un mecanismo previo de verificación de perfiles de los aspirantes.

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"Si las encuestas miden una opinión positiva sobre nuestros aspirantes, si pues en su momento, cuando inicie el proceso electoral, desde Morena sí aprovecharemos esta Comisión que se aprobó en la ley de poder investigar de la mano del Gabinete de Seguridad a quienes aspiren a ser candidatos (y) candidatas", indicó.

Finalmente la morenista informó que el proceso interno de Morena le dará mucho más peso a la opinión positiva de los perfiles: "En este momento tenemos tantos aspirantes que queremos ir definiendo a las personas con mejor opinión de la ciudadanía y luego, ya en una etapa cercana a los tiempos electorales, con una opinión y una consulta a las autoridades de Seguridad, que sepamos que de plano son personas que no tienen ninguna cola que les pisen".

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