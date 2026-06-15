De acuerdo con una encuesta estatal en vivienda realizada por EL UNIVERSAL se presentaron cambios relevantes en la percepción ciudadana sobre el desempeño de autoridades, preferencias partidistas y posicionamiento de aspirantes de Morena rumbo a la próxima elección a la gubernatura.

De cara a la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno del estado, destaca el avance en el posicionamiento de Rafael Marín, ya que pasó de ser conocido por sólo 10.6% de la población a alcanzar 29%, un incremento de casi el triple, reflejando una tendencia de crecimiento sostenido.

El crecimiento sostenido de Marín es fuera de lo común porque la opinión pública tiende a cambiar muy lento; el ascenso muestra un rompimiento de inercias y el cambio en el estado de ánimo de los quintanarroenses.

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Aunado al incremento en el conocimiento entre la población, Rafael Marín aparece como una figura competitiva en atributos clave: identidad con el movimiento, 24.6% de los entrevistados lo identifica como quien proviene desde el origen del movimiento y garantiza el segundo piso de la 4T; capacidad para gobernar, 21.6% lo considera el mejor preparado para gobernar la entidad, colocándolo en una cerrada disputa con otros aspirantes.

En cuanto a percepción sobre gasto en publicidad, sólo 7.2% de los electores percibe que Marín ha hecho un gasto en promoción, cifra inferior a otros perfiles, lo que muestra un menor nivel de desembolso que sus competidores.

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Su posicionamiento como fundador del movimiento y su evaluación en capacidad de gobierno lo colocan como un contendiente relevante, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige cercanía, resultados y trayectoria limpia como factores decisivos para la próxima elección.

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La encuesta señala que la ciudadanía dará prioridad a ciertos atributos a la hora de elegir al candidato de Morena, 88.2% considera que la honestidad y trayectoria limpia debe tener mucha importancia y 87.7% opina de igual manera sobre la capacidad para dar resultados.

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Asimismo, destaca que 46% señala que haber recorrido calles y colonias del estado es el atributo más útil para resolver los problemas actuales, seguido de haber dado resultados previos en la administración pública, con 22.2%.

Toda vez que el próximo año se efectuarán comicios en la entidad, el estudio evidencia que Morena mantiene una amplia ventaja respecto a sus competidores, ya que si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador o gobernadora de Quintana Roo, el Movimiento de Regeneración Nacional encabezaría las preferencias con 42.5%, muy por encima de otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, 4.8%; PRI, 4.1%, y PAN, 3.9%.

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Destaca también el descenso en el porcentaje de electores que votarían por el PVEM, el cual pasó de 3.5% en diciembre de 2025, a sólo 2.9% en mayo de 2026.

Al igual que las preferencias en las votaciones, la simpatía partidista confirma esta tendencia: 49.1% se identifica con Morena y 25.5% menciona que no simpatiza con ningún partido político. En cuanto a los aliados de Morena en la entidad, sólo 2.6% se identifica con el PVEM y 0.7% con el PT.

En la evaluación de las autoridades, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene una alta evaluación positiva en la entidad: 68.2% aprueba su desempeño, frente a 30.2% que desaprueba.

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