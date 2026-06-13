Luego de una denuncia sobre las malas condiciones de un mono saraguato que permanecía en un domicilio de Quintana Roo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró al ejemplar e informó que se encontraba amarrado a un block y en "pésimas condiciones".

De acuerdo con el organismo a cargo de Mariana Boy Tamborrell, el primate también conocido como mono aullador, fue hallado en un domicilio en el municipio de Othón P. Blanco, en donde permanecía amarrado con una pechera en un block, sin un espacio para protegerse del sol y de las lluvias, así como tampoco contaba con algún bebedero o traste para ser alimentado.

Durante el recorrido de inspección, el personal de la Procuraduría confirmó que el mono no tenía posibilidad de moverse y estaba en "pésimas condiciones", tal como lo expresado en la denuncia recibida en el mes de abril.

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Profepa rescata a mono saraguato en Quintana Roo que estaba en malas condiciones (13/06/2026). Foto: Especial

"Las condiciones en las que se encontraba el primate constituyen una falta al trato digno y respetuoso conforme al capítulo VI de la Ley General de Vida Silvestre", indicó la autoridad ambiental. Cabe destacar que esta especie se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM 059 Semarnat 2010, por lo que su cuidado resulta de mayor importancia.

De acuerdo con el organismo mexicano, según la persona inspeccionada, el ejemplar fue sustraído de su hábitat y fue hallado con heridas y con posible sarna por una persona que se encontraba trabajando en los cultivos de caña, por lo cual se lo llevó al domicilio para su recuperación, sin detallar si existirá alguna sanción por las condiciones en que fue encontrado el animal.

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Sobre el destino del ejemplar, la Profepa explicó que con el apoyo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el mono fue asegurado y llevado al Parque Zoológico Payo Obispo, un espacio donde se le dará resguardo temporal y atención adecuada hasta evaluar su condición y determinar su ubicación permanente.

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La Procuraduría hizo un llamado a la ciudadanía para dar aviso en caso de ver algún ejemplar de primate y recordó que desde hace casi un mes, se activó el Protocolo de atención de Primates No Humanos, ante el aumento de temperaturas y otros fenómenos naturales registrados en el país que pudieran provocar afectaciones a los primates.

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