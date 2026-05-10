La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que realizó un operativo en contra del tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre en el municipio de Cuetzalan, Puebla, donde aseguró once ejemplares, toda vez que no se logró acreditar la legal procedencia de los mismos y no contaban con sistemas de marcaje que permitieran su identificación.

A través de un comunicado, explicó que desde el pasado 7 de abril, personal de la dependencia, en coordinación con los cuerpos de seguridad pública estatal y personal del Área Natural Protegida denominada “Kowtahyolo”, estableció puntos de revisión en las localidades de Octimal, Equitimia y Xocoyolo, pertenecientes al municipio de Cuetzalan, con el objetivo de combatir el tráfico y posesión ilegal de ejemplares de vida silvestre.

Detalló que durante el operativo se detectó un inmueble con jaulas de madera, las cuales albergaban en su interior ejemplares de vida silvestre que estaban a la venta, por lo que procedió a realizar una visita de inspección al lugar y se identificaron dos calandrias de Baltimore (Icterus galbula), una calandria dorso negro mayor (Icterus gularis), una tangara dorsirayada (Pingara bidentata), una clorofonia corona azul (Chlorophonia occipitalis), dos ejemplares de clarín unicolor (Myadestes unicolor) y dos de clarín jilguero (Myadestes occidentalis).

Lee también Reaparece Inzunza... en redes sociales; senador acusado en EU de narcotráfico publica foto con su madre, en Badiraguato

Profepa realiza operativo contra tráfico ilegal de vida silvestre (10/05/2026). Foto_ Especial

Precisó que los ejemplares fueron asegurados precautoriamente por no acreditar la legal procedencia de los ejemplares y no contar con sistema de marcaje y trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) en la ciudad de Puebla para su resguardo temporal y cuidados necesarios.

La Profepa destacó que continuará realizando operativos de vigilancia, en coordinación con cuerpos de seguridad pública, dependencias y ciudadanía, a fin de prevenir el tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov