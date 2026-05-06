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Ecatepec, Méx.— Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arribó a Ecatepec para fortalecer la estrategia local de seguridad, reducir los índices delictivos y mejorar la percepción de seguridad entre la población, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

“El viernes arribará la directora de capacitación y centros de entrenamiento, así como la responsable de estructura policial, evaluación de elementos, revisión y operatividad”, dijo la edil en conferencia.

Esta coordinación complementa el trabajo que realizan 113 miembros de la Secretaría de Marina adscritos a la comisaría de seguridad pública municipal, una figura única en el Estado de México.

A petición de la alcaldesa, la Marina asumió la dirección de la Policía Municipal, y ha permitido la reducción histórica de delitos de alto impacto, dijo.

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