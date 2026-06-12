Nación | 12-06-26 | 14:05 | Actualizada | 12-06-26 | 14:05 |

Personal de la Secretaría de Marina (), en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), rescataron un coyote (Canis latrans) al sur de San Felipe, , el cual presentaba problemas motrices en las patas traseras y signos de deshidratación.

Derivado de un reporte, elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) del Sector Naval de se trasladaron al sitio para brindar atención especializada y resguardo seguro al ejemplar nativo de América del Norte.

De acuerdo con la Semar, se logró la recuperación del ejemplar, proporcionándole hidratación y alimentación inicial para estabilizar sus condiciones físicas.

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Posteriormente, informó la dependencia, se efectuó su traslado a la ciudad de Mexicali, Baja California, donde será sometido a valoración médica veterinaria especializada para determinar su estado de salud y, de ser procedente, realizar su posterior liberación en su hábitat natural.

nro/apr

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