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Personal de la Secretaría de Marina (Semar), en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), rescataron un coyote (Canis latrans) al sur de San Felipe, Baja California, el cual presentaba problemas motrices en las patas traseras y signos de deshidratación.
Derivado de un reporte, elementos de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE) del Sector Naval de San Felipe se trasladaron al sitio para brindar atención especializada y resguardo seguro al ejemplar nativo de América del Norte.
De acuerdo con la Semar, se logró la recuperación del ejemplar, proporcionándole hidratación y alimentación inicial para estabilizar sus condiciones físicas.
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Posteriormente, informó la dependencia, se efectuó su traslado a la ciudad de Mexicali, Baja California, donde será sometido a valoración médica veterinaria especializada para determinar su estado de salud y, de ser procedente, realizar su posterior liberación en su hábitat natural.
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