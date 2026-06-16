La senadora Jasmine Bugarín Rodríguez anunció que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) participará en coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en 16 de las 17 gubernaturas que se disputarán en las elecciones de 2027.

Al anunciar su decisión de solicitar licencia al Senado para buscar la candidatura al gobierno de Nayarit, Bugarín Rodríguez detalló que en la única gubernatura que aún no hay acuerdo para formalizar la coalición entre los tres partidos políticos es en la de San Luis Potosí.

En esa entidad, la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, se perfila para ser la candidata del Partido Verde.

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Sin embargo, Morena ha rechazado la posibilidad de apoyarla, ya que sus estatutos prohíben el nepotismo electoral, relativo a que ningun familiar cercano al actual gobernante puede ser postulado para buscar sucederlo en el cargo.

“Y vamos a participar en este proceso dentro de la coalición que integra Morena, PVEM y PT. Aclaro, dentro de la coalición porque en esta reunión la dirigencia nacional fue muy clara y muy contundente al aclarar que vamos a ir en coalición en los 16 de los 17 estados de la República”, informó.

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“[En] San Luis Potosí aún no han fijado postura, aún no han llegado a algún consenso, algún acuerdo (...) seguramente en su momento habrán de tomar la determinación las dirigencias nacionales. Las otras 16 gubernaturas, incluyendo a Nayarit, vamos a ir en coalición en el siguiente proceso electoral”, insistió.

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