La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó fijar una postura sobre alguno de los candidatos que participan en la elección presidencial de Colombia, al considerar que hacerlo podría interpretarse como una intervención en los asuntos internos de ese país. Sin embargo, expresó su deseo de que prevalezca la voluntad popular en los comicios del próximo domingo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada por una periodista colombiana sobre el proceso electoral que vive esa nación y el contexto político de América Latina.

“No quisiéramos previo a la elección que se dijera que nosotros estamos orientando por nadie. Pero sí puedo decir que gane el pueblo de Colombia. Que ganen los pueblos, siempre”, respondió.

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Sheinbaum sostuvo que la posición de México es respetar la autodeterminación de las naciones y evitar cualquier señal de respaldo hacia alguna fuerza política en momentos previos a una jornada electoral.

La presidenta enmarcó su respuesta dentro de una visión regional en la que, afirmó, los pueblos son los protagonistas de las transformaciones políticas y sociales, por lo que confió en que la ciudadanía colombiana decidirá libremente el rumbo de su país en las urnas.

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Por otro lado, al respecto de la derecha en América, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los movimientos de resistencia social que se observan en diversos países de América Latina son una respuesta a políticas que buscan revertir derechos conquistados por la población y sostuvo que la ultraderecha enfrenta el rechazo de los pueblos cuando intenta imponer regresiones.

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Afirmó que cuando los gobiernos reducen derechos o libertades, la sociedad termina organizándose para defender sus conquistas.

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“Cuando hay regresiones a las conquistas del pueblo, los pueblos se movilizan”, señaló.

Sheinbaum consideró que la ultraderecha que busca avanzar en distintos países de la región no confronta únicamente a gobiernos progresistas, sino a las mayorías sociales.

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“Cuando yo digo que la ultraderecha no está contra nuestro gobierno o contra un gobierno progresista o humanista, está contra el pueblo, contra las grandes mayorías. Esa es la verdad”, afirmó.

La titular del Ejecutivo sostuvo que los pueblos mantienen en su memoria las conquistas sociales alcanzadas y que, frente a intentos de retroceso, suelen responder mediante la organización y la movilización pacífica.

Asimismo, destacó que en México existe una relación de cercanía entre el gobierno y la ciudadanía sustentada, dijo, en la defensa de los derechos sociales, la soberanía y la democracia.

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“Cuando el pueblo no solo resiste, sino se organiza, no hay fuerza que lo detenga”, expresó.

Al ser cuestionada sobre el tema de Colombia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió como obsequio por parte de una reportera el jersey oficial de la selección de futbol de Colombia. Hoy la selección de futbol colombiana juega en el Estadio Ciudad de México contra Uzbekistán.

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