Miles de aficionados colombianos transformaron el Ángel de la Independencia en una auténtica fiesta, al reunirse con banderas, cánticos y camisetas para acompañar a su selección antes de su debut.

La emblemática avenida se pintó de amarillo, azul y rojo en un ambiente de entusiasmo que dejó claro el fuerte respaldo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Con la energía, alegría y pasión que distinguen a la afición cafetalera, los seguidores mostraron plena confianza en el combinado nacional. Todo apunta a que Colombia contará con mayoría en el Estadio Ciudad de México, donde buscarán impulsar a su equipo frente a Uzbekistán en un debut que ya se vive con intensidad.

Al ritmo de salsa, cumbia y vallenato, tanto los aficionados que viajaron para vivir esta experiencia como los colombianos radicados en México compartieron su pasión en un ambiente festivo. La energía fue contagiosa, al grado de que varios seguidores mexicanos no dudaron en unirse.

“Es el momento de demostrar la fortaleza de la selección de Colombia. Nos emociona muchísimo tener la oportunidad de ver a nuestro país en el torneo más importante y además tan cerca de casa; eso hace que muchos no lo piensen dos veces para venir”, dijo Luis Córdoba, aficionado que lucía con orgullo el jersey de James Rodríguez.

Con la ilusión de ver a la generación liderada por Luis Díaz, la afición no dudó en asumir el papel de favorito contra una selección debutante, ahora dirigida por el emblemático Fabio Cannavaro.

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“Vamos a ganar, tenemos un gran equipo para hacer historia. Contra Uzbekistán vamos a empezar con el pie derecho y dar el primer paso rumbo al título”, aseguró Andrea Carrillo, aficionada que hizo el viaje desde Medellín.

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