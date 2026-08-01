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Culiacán, Sin. - Con auxilio del Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de los Estados Unidos en la ciudad de Hermosillo, se logró capturar en Texas y trasladarlo a Sinaloa a Isaac Andrey “N”, de 36 años de edad, acusado de su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico.
En base a las investigaciones efectuadas por la Agencia del Ministerio Público y agentes de investigación de delitos patrimoniales, esta persona, presuntamente, junto con otros sujetos, habría engañado a un gran número de personas, con ofrecimientos de altos rendimientos por inversiones bajo el argumento de que a través de una plataforma de inversiones obtendrían rendimientos superiores a los que ofrecen las instituciones bancarias.
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Derivado de trabajos de investigación de la Unidad Especializada en Aprehensiones y del Servicio de Seguridad Diplomático del Consulado de la Unión Americana, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se logró ubicarlo en Texas y detenerlo.
Una vez en territorio mexicano, fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica, por lo que se le mantiene en prisión preventiva.
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