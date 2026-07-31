Culiacán, Sin. - En distintos puntos del estado se registraron cuatro nuevos asesinatos violentos; dos de las víctimas son mujeres, una de ellas fue encontrada sobre la carretera Mazatlán-Tepic, cerca de la comunidad de Tecualilla, municipio de Escuinapa.

Las fuerzas federales y estatales que fueron alertadas por automovilistas sobre la presencia del cuerpo de una persona del sexo masculino en dicha carretera, se movilizaron y certificaron los hechos y observaron que a simple vista, presentaba impactos de bala.

El personal de la Guardia Nacional que resguardó la escena del homicidio tomó nota del hallazgo y las características de la víctima, de apariencia joven, así como posibles testimonios de comerciantes de la zona de Tecualilla que cuentan con locales a un costado de la carretera Mazatlán-Tepic, en el municipio de Escuinapa.

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Una llamada anónima a las líneas de emergencia notificó que en dicha colonia del puerto se escucharon varias detonaciones de armas de fuego. | Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

Dentro de una vivienda, construida en forma provisional con madera y láminas, en la colonia López Mateos, de la ciudad de Mazatlán, fueron descubiertos los cuerpos de una mujer y un hombre asesinados a balazos por personas desconocidas.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia notificó que en dicha colonia del puerto se escucharon varias detonaciones de armas de fuego, por lo que al presentarse en ese lugar elementos de la policía, encontraron los cuerpos de una pareja aún no identificada, los cuales presentaban impactos de bala.

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A la orilla de la carretera Culiacán-El dorado, fue localizado el cuerpo de una persona de nombre Francisco Javier “N”, de 38 años de edad, el cual presentaba varios impactos de bala y le colocaron un mensaje escrito en un pedazo de cartón.

Familiares de la víctima, vecino de la colonia Vicente Guerrero que acudieron al Servicio Médico Forense, lo identificaron, ya que mantenían una búsqueda de este desde horas antes de su hallazgo.

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