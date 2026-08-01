Empresa cobró el doble por examen fallido, la UNAM pagó 101 millones de pesos a Territorium Life por la aplicación en línea de la prueba de admisión, mientras que el desembolso en 2025 para la evaluación presencial fue de 49 millones. 💰🎓

Caos en Ceuta desata una crisis europea, autoridades regresan 48 mil migrantes a Marruecos, hay 57 muertos. 🇪🇸

El Sistema de Transporte Colectivo Metro reporta 741 mdp en obras para el Mundial 2026; la cifra no coincide con la de junio. 💰🚇

Omar García Harfuch, informó que el hijo de Ramón Ángel "N", alias "R1", mantenía una relación sentimental con la influencer Valeria Márquez, víctima de feminicidio y que las investigaciones apuntan a que habría solicitado a su padre cometer el crimen. 🔫

Gianni Infantino cancela sus planes de privatizar la Copa del Mundo: "Esta propuesta no avanzará". ⚽️

¿Bacteria comecarne en México? 😨

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