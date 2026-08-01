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El diálogo entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y un grupo de opositores arranca con una "primera reunión presencial" en la capital de Venezuela la "próxima semana", informó el sábado el jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez.
Jorge Rodríguez sostuvo una llamada telefónica con el representante de los opositores, la dirigente Dinorah Figuera, en la que compartieron "la composición de las delegaciones de trabajo". "Acordamos primera reunión presencial en Caracas la próxima semana", agregó Rodríguez, también jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada.
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gs/bmc
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